Падащи камъни от крепостта "Царевец" удариха такси във Велико Търново. Няма пострадали, предаде NOVA.

Повредена е част от оградата на крепостта в старопрестолната столица. Скални късове има по ул. "Сан Стефано" в квартал "Чолаковци" и в района на парк “Мини България”.