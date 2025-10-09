Падащи камъни от крепостта „Царевец“ удариха такси
Падащи камъни от крепостта "Царевец" удариха такси във Велико Търново. Няма пострадали, предаде NOVA.
Повредена е част от оградата на крепостта в старопрестолната столица. Скални късове има по ул. "Сан Стефано" в квартал "Чолаковци" и в района на парк “Мини България”.
