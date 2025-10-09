  • Instagram
Нивата на река Белица достигнаха критични стойности

Нивата на река Белица достигнаха критични стойности
Тази нощ река Белица вдигна нивото си близо до критичните стойности в Дебелец и Килифарево в резултат на непрестанния над две денонощия обилен дъжд, обяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

"В Килифарево Белица достигна 2 метра - положителното е, че от час насам се наблюдава спад. Няма опасност от заливане на къщи", написа кметът тази сутрин във Facebook.

В Дебелец нивото на Белица достигна 3,30 м при критична стойност от 4 м. Основният приток на вода там идва от Дряновска река. Към момента нивото се задържа, няма залети къщи, добавя Панов.

Той, заедно с кметовете на Дебелец и Килифарево – Снежана Първанова и Цоньо Пилев – са на терен. Осигурени са дежурни патрулни автомобили, на място са екипи на Пожарната и Гражданска защита.

След вливането на Белица в Янтра нивото на реката е 4,18 м в кв. Чолаковци при критична стойност от 5,5 м.

