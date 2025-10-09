Тръмп го направи: Край на войната в Газа!

Голям пробив бе постигнат в Близкия изток – Израел и Хамас са се съгласили на мирно споразумение, което предвижда освобождаването на всички останали заложници и частично изтегляне на израелските войски от Ивицата Газа. Новината бе обявена от президента на САЩ Доналд Тръмп, който определи деня като „велик за Израел и за света“.

Според Тръмп двете страни са подписали първия етап от това, което той нарече „силен, устойчив и вечен мир“. На този етап Израел ще изтегли силите си до предварително договорена линия, а Хамас ще освободи задържаните заложници. Американски представител, цитиран от Axios, заяви, че освобождаването им се очаква до 72 часа след одобрението на сделката от израелския кабинет, което може да се случи още в понеделник.

Споразумението, договорено след няколкодневни разговори в Египет, идва две години след кървавата атака на Хамас от 7 октомври, която доведе до израелската инвазия в Газа. Територията бе опустошена, като според здравното министерство в Газа над 67 000 палестинци са загинали. Преговорите в Кайро включваха представители на Израел и Хамас, както и посредници от Катар, Египет, Турция и САЩ. Специалните пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и бившият съветник в Белия дом Джаред Къшнър – пристигнаха в Египет в сряда сутринта, за да финализират споразумението.

Хамас потвърди, че войната в Газа е приключила, и благодари на Тръмп и на посредническите държави за усилията им. В изявление движението призова всички страни, включително САЩ и държавите-гаранти, да осигурят пълното спазване на договорените условия от страна на Израел. Израелският премиер Бенямин Нетаняху приветства резултата, наричайки го „велик ден за Израел“, и съобщи, че кабинетът му ще заседава в четвъртък, за да одобри сделката и да осигури освобождаването на пленниците.

Споразумението следва рамката на предварително обявения от Тръмп 20-точков мирен план. Първият етап се фокусира върху размяната на заложници и затворници, а по-чувствителни въпроси – като разоръжаването на Хамас и бъдещото управление на Газа – ще бъдат разгледани по-късно. Израел се е съгласил да освободи 250 палестинци, осъдени на доживотен затвор, както и още 1 700 души, задържани в Газа от началото на войната. В интервю за Fox News Тръмп заяви, че 20-те израелски заложници, които все още са живи, както и телата на още 28 души, „всички ще се върнат у дома“ до понеделник.

Преговорите вече бяха довели до спиране на израелската офанзива срещу град Газа и до прекратяване на повечето въздушни удари по искане на Тръмп, за да се даде възможност за диалог. Въпреки това и двете страни са изправени пред трудни задачи по изграждането на дългосрочна политическа и сигурностна рамка за Газа.

Драматичните последни мигове на споразумението бяха заснети на живо по телевизията. По време на събитие в Белия дом в сряда вечер държавният секретар Марко Рубио подаде бележка на президента Тръмп, че сделката е почти готова. Тръмп за кратко прекъсна речта си и каза на публиката, че може да се наложи да си тръгне по-рано. Малко по-късно снимка показа, че в бележката е било написано, че споразумението е близо до финализиране и че той трябва пръв да го обяви в социалната си мрежа "Truth Social".

След потвърждението на сделката Тръмп съобщи, че възнамерява да посети Израел в идните дни, подчертавайки личното си участие в това, което определи като „историческо постижение“.