Проф. Кантарджиев с нова житейска мъдрост: Водата върви надолу, а парите нагоре

Винаги трябва да се дезинфекцира една рана, напомни проф. Тодор Кантарджиев.

Коментарът му в сутрешния блок на бТВ бе във връзка с това, че водата в Елените е замърсена и затова тя трябва да се обработва.

По думите му за готвене, миене на съдове и пиене трябва да се използва само бутилирана вода.

"Различни бактерийки живеят там сега", обясни той и сподели специално за бТВ една мъдрост, - водата търси най-ниска точка, но парите най-високата.

Проф. Кантарджиев коментира и кризата с боклука в София. По думите му голям проблем идва заради бездомните котки, плъховете и мишките.

Проф. Тодор Кантарджиев коментира и употребата на антибиотици. По думите му, не трябва да се прекалява, но и без тях не може.

Към момента респираторните вируси са по-малко от миналата година.

Но въпреки това има вируси, които тормозят хората и заради това проф. Кантарджиев каза още една житейска истина - само носните кърпички ще ни помогнат.

„Грипът ще дойде през ноември", информира още той и се пошегува: "няма да ви кажа сега часа”.