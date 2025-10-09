Полицията алармира за рязко увеличение на пострадали деца пешеходци

От началото на 2025 година до 7 октомври са регистрирани 17 пътнотранспортни произшествия, които са възникнали в районите на пешеходни пътеки. Пет от тях са станали на пешеходни пътеки, урегулирани със светофарна уредба. Това съобщи на брифинг полицейски инспектор Иво Биков от Отдел "Пътна полиция", предаде репортер на БГНЕС.

Две от инцидентите са станали в непосредствена близост до училища, а един до детска градина, уточни Биков.

Тревожна статистика

От началото на годината до 7 октомври 42 деца са пострадали в пътнотранспортни произшествия като пешеходци. Това е с 27% повече в сравнение със същия период на миналата година, съобщи полицейският инспектор.

"В тази връзка нашите екипи често провеждат специализирани полицейски операции, които са насочени към детския пътен травматизъм и като цяло пешеходния трафик," отбеляза Биков.

Санкции за пешеходци

Само за изминалите 10 дни са установени и санкционирани 260 пешеходци, които не са пресекли по правилния начин и най-вече не са го направили на местата, които им го разрешават. От тези пешеходци пет са си позволили да пресекат платното за движение, използвайки мобилен телефон, каза Биков.

Той напомни за въведеното от 7 септември ново правило, че използването на мобилен телефон е забранено при всички на платното за движение. Полицейският инспектор призова пешеходците да не подценяват правилото, тъй като глобата е 100 лева.

Забрана за мобилни устройства

Дали пешеходците говорят по телефона, пишат съобщения или слушат музика на слушалки, включително безжични, няма значение. В закона е записано "всяко едно мобилно устройство, което би могло да отвлече вниманието", уточни инспектор Биков.

Призив към учебните заведения

Полицейският инспектор отправи призив към работещите в учебните заведения, включително директори, учители и персонал. Ако забележат, че има струпване на деца, където пресичат нерегламентирано, да подават сигнали към Отдел "Пътна полиция" своевременно, за да могат да бъдат взети мерки и проблемът да бъде решаван навреме.

"Апелирам да ни сигнализират и за всяка една друга нередност, която забележат, дори за влошена инфраструктура – избледняла пешеходна пътека, липсващ пешеходен парапет, там, където децата могат да изскачат внезапно на платното за движение, закрит пътен знак и всички други нередности, които могат да бъдат установени," добави Биков.

Той призова директорите и учителите да бъдат съюзници на органите на реда в борбата да запазят децата на пътя.

Съвет към родителите

Полицейският инспектор отправи и апел към родителите по възможност да не обличат децата си изцяло в тъмни дрехи.

"Времето навън се влоши, а с това и видимостта на пътя става все по-трудна. Нека по възможност да слагат поне по един светлоотразителен елемент било то върху дрехата на детето или върху раницата, за да могат да се забелязват отдалече. Нека не подценяват тези неща, защото говорим за тяхната безопасност на пътя," каза още Иво Биков.