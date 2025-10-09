Кристиано Роналдо стана първият футболист милиардер в историята

Португалската футболна легенда Кристиано Роналдо официално стана първият футболист милиардер в историята на спорта. Нетната стойност на 40-годишния нападател достигна 1,4 милиарда долара, според Bloomberg Billionaires Index, който оцени богатството му за първи път.

Скокът в състоянието на Роналдо се дължи основно на новия му договор със саудитския клуб Ал Насър, подписан през юни 2025 година. Споразумението е оценено на над 400 милиона долара и ще задържи португалеца в клуба до 2027 година, когато ще навърши 42 години.

От Манчестър до милиардерството

Според Bloomberg, само от заплати между 2002 и 2023 година Роналдо е спечелил над 550 милиона долара. През повече от две десетилетия в европейските грандове Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус, португалецът успя да натрупа огромно богатство от футболни договори.

Преминаването му в Саудитска Арабия през януари 2023 година направи Роналдо най-високоплатеният футболист в историята с годишна заплата от около 200 милиона долара. Новото продължение на договора му от юни 2025 година добави още над 400 милиона долара към състоянието му.

Спонсорски договори и инвестиции

Освен футболните заплати, значителна част от богатството на Роналдо идва от дългосрочни рекламни договори. Десетгодишното му споразумение с Nike му носи близо 18 милиона долара годишно, а партньорствата с марки като Armani и Castrol са добавили над 175 милиона долара към нетната му стойност.

Роналдо притежава и собствен бранд CR7, който включва парфюми, бельо, обувки и дори бутилирана минерална вода. Инвестициите му в луксозни имоти, хотелска верига и фитнес центрове допълнително разширяват бизнес империята му.

Елитна компания на милиардери спортисти

С постигането на милиардерски статус, Роналдо се присъединява към изключителна група от спортисти. Той е един от само тримата активни атлети милиардери, заедно с баскетболната легенда ЛеБрон Джеймс и голфиста Тайгър Уудс.

Други спортисти, които са достигнали този статус след края на кариерите си, включват баскетболните звезди Майкъл Джордан и Меджик Джонсън, както и тенисиста Роджър Федерер.

Изпреварва Лионел Меси

Богатството на Роналдо сега значително превъзхожда това на дългогодишния му съперник Лионел Меси. Според Bloomberg, аржентинецът е спечелил над 600 милиона долара през кариерата си, но все още не е достигнал милиардерския статус.

За разлика от други милиардери спортисти, при които богатството идва основно от инвестиции и бизнес начинания, по-голямата част от състоянието на Роналдо произтича директно от футболните му заплати и рекламни договори.

Без планове за пенсиониране

Въпреки напредналата си спортна възраст, Роналдо заяви, че няма намерение да се оттегля скоро. "Все още имам страст към това", каза португалецът на церемонията Portugal Football Globes във вторник. "Семейството ми казва, че е време да спра и питат защо искам да отбележа 1000 гола, ако вече имам 900 и нещо. Но аз не мисля така".

Роналдо израсна в бедност на остров Мадейра и напусна училище на 14 години, за да се посвети изцяло на футбола. След кратък период в Спортинг Лисабон, той подписа с Манчестър Юнайтед през 2003 година на 18-годишна възраст, което постави началото на световната му слава.

Днес родният му остров носи името му - там се намират летище "Кристиано Роналдо", музеят CR7 и хотелът Pestana CR7, които са свидетелство за невероятния му път от бедност до милиардерство.