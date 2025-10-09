Изтече гратисният период – търговци вече плащат до 7000 лева за нарушения

От днес, 9 октомври 2025 година, изтича двумесечният гратисен период, през който търговците имаха време да се адаптират към задължението за двойно обозначаване на цените в лева и евро. До вчера контролните органи издаваха само писмени предупреждения, но от днес започват реалните глоби за нарушителите.

Задължението за двойно изписване на цените влезе в сила на 8 август 2025 година, но държавата даде два месеца гратисен период на бизнеса да се подготви. Сега този период приключва и Комисията за защита на потребителите и Националната агенция за приходите ще започнат масови проверки в търговските обекти.

Глоби ще се налагат на търговци, които не изписват цените на стоките едновременно в двете валути – лев и евро. Санкции грозят и тези, които повишават цените без обективни икономически причини като увеличени разходи за заплати, наем или доставки.

Според закона цените в левове и евро трябва да се изписват с еднакъв размер, вид и цвят на шрифта. Преобразуването се извършва по фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева, с математическо закръгляне до два знака.

Размер на глобите

За юридически лица и еднолични търговци имуществената санкция е от 5000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 10 000 до 200 000 лева при повторно. За предприятия с оборот над 50 милиона лева санкцията може да достигне до 0,5 процента от оборота, а при повторно нарушение – до 1 процент.

Задължение за публикуване на цени онлайн

Специални изисквания важат за големите търговци. Около 256 търговци на дребно с хранителни стоки, напитки и лекарства, които имат оборот над 10 милиона лева за предходната година, са задължени ежедневно до 7:00 часа да публикуват информация за цените на основните продукти от потребителската кошница на интернет страниците си в машинночетим формат.



Данните се събират от Комисията за защита на потребителите и се публикуват на специалния сайт "kolkostruva.bg", където потребителите могат да сравняват цените на стоки в различните търговски вериги. До момента обаче само около 50 процента от задължените търговци изпращат тази информация редовно.

За непубликуване на данните или закъснение глобите са до 7000 лева при първо нарушение и до 14 000 лева при повторно.

Досегашни проверки

От началото на август до момента контролните органи са извършили близо 600 проверки в различни търговски обекти в страната. Установени са над 70 нарушения на двойното обозначаване на цените, като са отправени писмени предупреждения.

Най-честите нарушения са липса на едновременно изписване на цените в лева и евро, различен размер, цвят или шрифт на цените в двете валути, както и неправилно преизчисляване на цените в евро по официалния курс.

Периодът на двойно обозначаване ще продължи една година – от 8 август 2025 година до 8 август 2026 година. През това време търговците трябва да формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение трябва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.