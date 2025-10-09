Парламентът гласува промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете

Парламентът ще разгледа на първо гласуване промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, според приетата програма за работа на Народното събрание. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, цели подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Промените транспонират европейска директива, чийто срок за въвеждане изтече на 28 декември 2024 година. Според вносителя, България е задължена да приеме изменения във възможно най-кратък срок, за да избегне наказателна процедура пред Съда на Европейския съюз.

Количествена цел и срок

Законопроектът поставя конкретна количествена цел - не по-малко от 33% от всички директорски позиции трябва да бъдат заети от по-слабо представения пол. В мотивите е посочено, че в табличен вид са определени конкретните стойности на необходимия целеви брой директори, който не превишава 49%. Срокът за постигане на тази цел е 30 юни 2026 година.

Постигането на балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции и в управителните органи на публичните дружества чрез установяване на минимални изисквания под формата на насърчителни мерки ще повлияе положително на икономиката като цяло, се посочва в мотивите към законопроекта.

Изисквания за публичност

Промените въвеждат изисквания за публичност на информацията чрез декларациите за корпоративно управление. Публичните дружества ще трябва да предоставят данни за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи.

Допълнителни точки в дневния ред

Народното събрание ще разгледа също второто гласуване на изменения в Закона за киберсигурност. Целта е да се обезпечи правната интеграция на българската киберсигурност с европейската, включително посредством въвеждането на подобрените европейски изисквания във връзка с оценката на риска.

Депутатите ще обсъдят на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата с вносители Министерския съвет, "Продължаваме промяната-Демократична България" и "Възраждане". Като четвърта точка е предвидено първото четене на промени в Закона за пазарите на финансови инструменти.

Очаква се Народното събрание да ратифицира Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България за съфинансиране на програми, финансирани от Европейския социален фонд.