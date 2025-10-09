Днес почитаме свети апостол Яков Алфеев

На 9 октомври православната църква отбелязва паметта на свети апостол Яков Алфеев и преподобните Андроник и Атанасия. Свети Яков е бил един от дванадесетте апостоли на Исус Христос и брат на свети апостол и евангелист Матей.

След слизането на Светия Дух на Петдесетница, свети Яков Алфеев предприел мисионерски пътувания заедно със свети апостол Андрей Първозвани. Проповядвал в Юдея, Едеса, Газа и Елевтеропол и обърнал много хора към християнската вяра.

Мъченическа смърт в Египет

В египетския град Острацин свети Яков завършил апостолските си трудове с мъченическа смърт. Бил разпънат на кръст заради непоколебимата си вяра в Христос.

История на любовта и вярата

Свети Андроник и съпругата му Атанасия живели в Антиохия през V век. Андроник бил занаятчия и разделял печалбите си на три части - едната част давал на църквата, другата на бедните, а третата задържал за семейството си.

Когато Господ взел син и дъщеря от Андроник и Атанасия, благочестивата двойка решила да се посвети изцяло на служене на Бога. Скоро съпрузите отпътували за Александрия и Андроник постъпил в скит, а Атанасия - в женския Тавенисиотски манастир.

Среща след дванадесет години

След дванадесет години аскетичен живот свети Андроник отишъл в Йерусалим, за да се поклони на светите места. Там срещнал спътник - това била Атанасия, преоблечена като мъж заради опасностите при пътуването. Те не се познали, защото дългите години подвизаване изнурили телата им.

Връщайки се от Йерусалим, двамата се установили в една и съща килия и живели много години в мълчание. След смъртта си света Атанасия оставила бележка, разкриваща нейната тайна. Скоро след това починал и свети Андроник.

Рубриката "Църковен календар" се осъществява от екип на "Радио България" със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на "Църковен вестник", според БНР.