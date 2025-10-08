Циганско лято в края на октомври: 25°C и много слънце

"Извадете тениските отново – есента временно отстъпва място на лятото", обявиха метеоролозите от Meteo Balkans.

"Според последните прогнози на ECMWF и GFS, след средата на месеца очакваме значително затопляне, като причината е мощна адвекция на топла въздушни маси от Северна Африка и Средиземноморието. Тази топлина ще се насочи към Балканския полуостров. Ще има и условия за мъгли, но времето като цяло ще е чудесно за разходки и туризъм", гласи тяхната прогноза.

Температурите на 850 hPa (около 1500 м височина) се очаква да достигнат над +15°C, което означава, че в ниските части на страната дневните максимуми могат да надхвърлят 25°C, дори 27°C на места – напълно летни стойности за края на октомври!

"В резултат – очакваме топли, сухи и предимно слънчеви дни, особено около 20–25 октомври. Вероятно това ще бъде „циганското лято“ на 2025 г., с почти летни следобеди и хладни нощи", посочват от Meteo Balkans.