Високоскоростни влакове ще свързват всички големи градове в ЕС. А София?

Континентът се гордее с някои от най-живописните железопътни маршрути в света и нощни междуградски влакове - но има още нещо важно, което би могло да превърне Европа в лидер в революционен проект- разширяване на достъпа до високоскоростни влакове. Поне това е целта, за която се бори Общността на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER).

CER предлага амбициозен план, който предвижда всички големи градове в Европа да бъдат свързани с високоскоростна железница, съобщава Euronews. Изпълнителният директор на групата Алберто Мацола заявява пред медията, че очаква Европейската комисия да обяви подкрепата си за проекта по-късно този месец.

Първи ще бъдат свързани столиците

"Работим по този проект като асоциация от четири или пет години", обяснява Мацола. Визията е първо да се свържат столиците в ЕС, преди да се разшири мрежата към "всички големи градове и градски агломерации с население от около 250 000 жители". Общо това ще възлиза на над 49 400 километра релси и ще струва приблизително 546 милиарда евро.

Влаковете ще могат да се движат със скорост около 250 километра в час, което ще позволи пътуване от Атина до Истанбул за по-малко от четири часа например. Мацола си представя бъдеще, в което влаковете са "гръбнакът на пътуванията", и отбелязва, че Комитетът за устойчив транспорт и туризъм на Европейската комисия подкрепя разширяването на железопътния транспорт като част от плановете си за насърчаване на по-екологични форми на транспорт.

В държави като Германия, Испания и Франция високоскоростните влакове са предпочитаният транспорт. Тези нации биха могли да поведат процеса и да предоставят модел за останалата част от ЕС, където тази технология съществува в по-ограничен мащаб. Проектът ще изисква огромни подобрения в инфраструктурата, която е остаряла и на много места неподходяща за целта, уточняват още от Общността на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER).

ЕС планира да утрои високоскоростните влакове до 2050 г.

Мацола обяснява, че "днес имаме по-малко железопътна инфраструктура, отколкото след Втората световна война", което може да има пагубен ефект върху местните икономики, предизвиквайки стагнация и възпрепятствайки растежа. По същество, не става въпрос само за полагане на високоскоростни релси и закупуване на влакове; първо ще трябва да се модернизират елементи като мостове, гари и пътни мрежи.

Целта е проектът да бъде реализиран през следващите 20 години, в съответствие с целта на ЕС да утрои високоскоростните железници до 2050 г. (според официалния документ на CER). Все още обаче няма официални съобщения от Европейската комисия. Ще трябва да изчакаме до края на октомври, за да разберем кога този мащабен проект може действително да започне.

Предвижда се на 21 октомври да бъде представен Генерален план за високоскоростни връзки, обхващащ всички европейски столици и големи градове. Мацола подчертава, че усилията по проекта продължават вече от няколко години и предвижда свързването и на по-малките, но стратегически разположени населени места, които също трябва да се възползват от мрежата.

За да илюстрира мащаба на промяната, той даде пример: ако човек пътува шест часа със скорост от 50 км/ч, ще измине около 300 км. При скорост от 250 км/ч, същото време ще позволи да се изминат 1500 км — ефект, сравним с националните проекти в Китай, както и системите в Испания, Франция и Италия, където високоскоростният транспорт вече е добре развит.

Планираното финансиране от 546 милиарда евро може да бъде осигурено чрез комбинация от европейски и национални програми, както и чрез средства, предвидени в бюджета за европейска отбрана, посочват от CER.