СДС предлага забрана президентът да участва в политиката 2 г. след края на мандата му

В кулоарите на парламента в тема се превърна и предложение на председателя на СДС Румен Христов, изказано пред обществената телевизия. Според него, след изтичане на втория си мандат, президентът не трябва да участва в активната политика за период от 2 години.

Самият Христов уточни, че това е негово лично мнение. Той обясни и мотивите си, като визира действията на настоящия държавен глава. "Президентът от сутрин до вечер се опитва да свали, ако мога така да се изразя, това правителство. От тази гледна точка се разфокусира и не си извършва неговите основни задължения като президент", коментира Христов. Той добави, че предложението му е по пример на практиката в демократичните държави, където има т.нар. "cooling-off period", или период на охлаждане.

"Навремето правеха закон - кмет да не може да бъде лидер на партия. Целта беше аз да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи? Обратното. Така че предполагам Румен Христов нещо такова си е мислел, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой", смята Бойко Борисов.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че ще бъде против президентът да не си направи партия. "Румен Радев да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена", каза Пеевски.



Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък смята, че Румен Христов трябва да си почине. "Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", каза той.