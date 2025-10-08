"Възраждане" за законопроекта за "Лукойл": Лобистки и в нарушение на процедурите

Лобистки и в нарушение на процедурите - така от партия "Възраждане" определиха законопроекта за "Лукойл", който стана ясно, че е внесен днес в спешен порядък.

Депутатите Искра Михайлова и Йордан Тодоров обвиниха управляващите партии, че внесеният спешно законопроект, засягащ собствеността на "Лукойл Нефтохим Бургас", обслужва частни интереси и е приет по непрозрачен начин.

Михайлова посочи, че проектът, подписан от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ, ИТН и БСП, е внесен в деловодството на Народното събрание след края на работното време.

По думите ѝ заседанието на ресорната комисия по енергетика е било свикано извънредно и прибързано, без да се даде възможност за обсъждане по същество.

Йордан Тодоров допълни, че в проекта липсват ясни критерии за това как Министерският съвет ще преценява смяната на собствеността и няма срокове за произнасяне:

"Идва въпросът кой всъщност управлява държавата в момента - Росен Желязков като премиер или Делян Пеевски, като, неизвестно как, редови депутат. Тук става обаче въпрос за прехвърляне на частни собствености, не става въпрос за придобиване от страна на държавата на някакви дялове", отбеляза Михайлова.

"Освен че се залага името на конкретна фирма, а не например критерии за контрол на по-широк кръг от фирми, включително и в тези критерии да влизат и "Лукойл", нямам нищо против това, но когато е записана една единствена фирма там, това означава, че това е лобистки законопроект.

Няма абсолютно никакви критерии точно как МС ще одобрят този законопроект, тази продажба тоест на "Лукойл". Как в МС ще одобрят, Как ДАНС ще определят дали е сделката е положителна, или не", попита Тодоров.