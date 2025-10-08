Швейцария ограничава статута на защита за украинци от седем западни региона

Швейцария ще затегне политиката си по предоставяне на временна защита на украинци, като ще въведе нови териториални ограничения от 1 ноември. Федералният съвет на страната обяви, че от тази дата бежанците от седем западни области на Украйна вече няма да получават автоматично защитен статус, известен като Статус S.

Според правителственото решение, украинци от Волин, Ривне, Львив, Тернопил, Закарпатиe, Ивано-Франкивск и Чернивци ще се считат за способни да се върнат безопасно в родните си региони. Промяната следва искане на швейцарския парламент, който настоя властите да правят разграничение между райони в Украйна, считани за безопасни за завръщане, и такива, които все още са засегнати от войната.

Въпреки че признава, че „устойчивата стабилизация“ в Украйна остава малко вероятна в средносрочен план, швейцарското правителство посочи, че ще продължи да предоставя защита на украинци от области, където завръщането все още не е възможно. Новата мярка ще се прилага само за бъдещи кандидати. Онези, които вече са получили Статус S, ще го запазят, като правителството потвърди, че отнемане на статута няма да се извършва преди март 2027 г.

Швейцарският обществен телевизионен оператор SRF отбеляза, че промяната ще засегне относително малък брой хора, тъй като малко над 10% от украинците с настоящ защитен статус в Швейцария идват от областите, които сега се считат за безопасни.

Държавният секретариат по миграцията (SEM) ще продължи да разглежда всяко заявление индивидуално. Ако се установи, че кандидатът е от една от седемте „безопасни“ области, защита може да бъде отказана и да бъде издадена заповед за депортация. В случаите, когато депортацията е законово невъзможна или лично неприемлива, лицето може временно да остане в Швейцария.

Украинците, които загубят право на защита по новите критерии, ще имат възможност да кандидатстват за убежище по редовната процедура или да се преместят в страна от ЕС.

Промяната в политиката следва препоръка на Европейския съюз от септември, според която държавите членки трябва да започнат постепенно оттегляне на временната защита за определени украински бежанци, тъй като условията в част от страната постепенно се стабилизират.