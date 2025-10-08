  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +14
Пловдив: +12 / +12
Варна: +12 / +13
Сандански: +12 / +14
Русе: +11 / +13
Добрич: +11 / +12
Видин: +11 / +13
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +5 / +7
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +11 / +13

Орбан: Опозиционната партия „Тиса“ е проект на Брюксел

  • Сподели в:
  • Viber
Орбан: Опозиционната партия „Тиса“ е проект на Брюксел

ФБ/Виктор Орбан
A A+ A++ A

Унгарската партия „Тиса“ „не е нищо повече от проект на Брюксел“, заяви днес в социалната мрежа „Фейсбук“ премиерът на Унгария Виктор Орбан, посочвайки, че програмата на опозиционната формация е еднаква с тази на Брюксел, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, предава БТА.

Орбан заяви, че моментът, в който лидерът на Европейската народна партия Манфред Вебер „е поел юздите на „Тиса“ с помощта на няколкостотин евродепутати“, е бил „позорен и шокиращ“.

„Позорен“, според Орбан, защото „в Брюксел са готови да прикрият всичко, стига това да помогне за отклоняването на Унгария от собствения ѝ път“. „Независимо дали става дума за кражба, търговия с вътрешна информация или нападение, те ще се опитат да оправдаят всекиго“, допълни той.

Премиерът посочи, че моментът е бил „шокиращ“, защото никога преди в историята на съвременната унгарска демокрация съдбата на лидера на опозицията не е била в ръцете на чужди представители. „Но от вчера вече е“, заяви той.

„Тиса“ не е нищо повече от проект на Брюксел. Тяхната програма е програмата на Брюксел. Запознати сме с това: миграция, увеличение на данъците и предоставяне на средства и въоръжение за Украйна. По-добре да стоим далеч от това“, заключи Орбан.


#Виктор Орбан #Унгария #ЕС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?