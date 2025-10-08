Германската икономика отбелязва най-резкия си спад от началото на войната в Украйна

През август германската икономика отбелязва най-резкия спад в производството си от началото на войната в Украйна през март 2022 г. насам. Германската индустрия, строителството и енергийният сектор заедно са произвели с 4,3 процента по-малко в сравнение с предходния месец, показват данни на Федералната статистическа служба. Това е най-големият срив от руската инвазия досега, при очаквания за спад само с един процент.





„Това е нов тежък удар за германската икономика“, коментира анализаторът Йенс-Оливер Никлаш, според когото вместо „есен на реформите“ Германия е изправена пред „зима на недоволството“. От Германската индустриално-търговска камара предупреждават, че индустриалното производство е паднало до най-ниското си ниво от пандемията, като високи енергийни и трудови разходи, както и бюрократичната тежест, подкопават конкурентоспособността.

Особено тежък е спадът в автомобилната индустрия – цели 18,5 процента заради летните заводски отпуски и производствени промени.

Експертите не очакват бързо възстановяване, тъй като новите поръчки продължават да намаляват. Оптимизмът е отложен за 2026 г., когато се предвижда растеж от около 1,4 процента, благодарение на по-високи държавни инвестиции и стимули.

Министърът на икономиката Катарина Райхе ще представи тази седмица новата икономическа прогноза, според която растежът през 2025 г. ще остане слаб – едва 0,2 процента, докато през 2026 г. и 2027 г. се очаква умерено подобрение. Въпреки това анализаторите предупреждават – заради глобалните търговски напрежения и високите разходи Германия трудно ще се върне на производствените нива от 2021 г., предава БНР.



