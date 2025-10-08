  • Instagram
Жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са хора

Жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, евакуирани са хора
Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, обитателите са евакуирани, каза кметът на общината Генчо Генчев, цитиран от кореспондентът на БТА Лилия Йорданова.

Реагирахме на ситуацията веднага, евакуирана е 60-годишна жена, както и петчленно семейство. Те са настанени в общински жилища, уточни кметът.

Пропадналите жилища се намират в района на Рибарска чешма, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни, посочи Генчев и добави, че електрическото захранване на имотите е изключено.

Кметът каза още, че за кризисната ситуация са уведомени всички институции.

Пътят за село Ореш тази сутрин е разчистен след паднали скални маси в резултат на лошото време, в момента се извършва обход за отстраняване на други участъци, обясни също Генчо Генчев.


#Свищов #кмет на Свищов

