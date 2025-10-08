„Безхаберието уби четирима“: И екоминистърът праща проверка на място след трагедията в Елените

Появява се в нашето общество усещане за липса на справедливост и безнаказаност. Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека. Това заяви на брифинг екоминистърът Манол Генов.

И допълни, че работят да върнат държавността и справедливостта там, където им е мястото. „Днес, с моя заповед, съм изпратил експерти на терен за проверка на наводнените терени и щетите - какви са те и доколко превенцията, която е направена предните години, са издържали и какви са те“, коментира министърът.

Манол Генов изнесе данни от два доклада от документални проверки на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ–Бургас. „Част от тези данни огласихме навсякъде. Продължаваме с някои нормативни изисквания и как са се променяли те“, каза той.

Трагедията в „Елените“ – сгради върху реки и нередности в документите (ОБЗОР)

По думите му е важно да се изясни кога, защо и с чии правомощия на институции и служебни лица застрояването е станало, което провокира опустошителната стихия. „Басейнова дирекция „Черноморски район“ не е търсила за съгласуване инвестиционни предложения за застрояването в селище „Елените“- няма документални следи за това. Има извършени проверки и резултатите са докладвани“, съобщи екоминистърът.

Тепърва ще се проверява защо е липсвало това сезиране, дали е било нужно законно и дали някой не е спестил тези проверки.

От проверката на РИОСВ–Бургас се разбира, че в архива на дирекцията „Превантивна дейност“ има подавани през години процедури по реда за Закона на опазване на околната среда и Закона за биологично разнообразие. „В значителна част от тази документация се оказва,че е записано заключението да не се извършва оценка върху въздействие върху околната среда - става дума за процедури по преписки от 2014 година до 2016 и една от 2019 г. Преобладаващо става дума за обекти в територия местност „Козлука“. За този дълъг период от 15 години е имало сериозни промени в законодателството. Но силно ме озадачава едно нещо - няма досие на нито един обект, който е преминал през процедура за оценка за въздействие или по-ниско ниво на екологична оценка“, заяви Генов.

По думите му са длъжни да изяснят прецизно хода на цялото това застрояване, което стана причина за трагедията на 3 октомври в Елените.

При направените проверки досега през 2015 г. е постъпил сигнал от гражданин за застрояване на реката в селище Елените, сигналът е препратен на Басейнова дирекция, която е извършила проверка и е установила, че в коритото на река Дращела в района на вилно селище Елените към момента на проверката - 14.04.2015 г. не се извършват дейности, не е констатирано, че коритото на реката, която преминава през цялата територия на комплекса, е покрито почти изцяло.

„Чухме позицията на ръководството на „Елените” и на компетентните органи, но ние сме длъжни да проверим цялостната документация. Предприели сме проверки, за да стигнем до истината докрай. Не можем да кажем кой е виновен през последните 20 години, но оттук нататък в мое лице, ще има пълно съдействие”, подчерта екоминистърът.

