Любомир Кючуков: Готвим планове за война, но нямаме планове за мир

"Готвим планове за война, но нямаме планове за мир". Това отбеляза пред БНР Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи от 2005 до 2009 година:

"Изглежда не просто логично, но и наложително да вземем мерки за своята сигурност, ако се чувстваме заплашени, стига да правим всичко възможно да избегнем конфликт. Днес обаче като че ли липсва втората компонента. Усилията ни са концентрирани върху това как да се подготвим за война, а не как да я предотвратим, нещо повече - все по-често започва политически да се аргументира за едва ли не неизбежността на една война".

"Да си спомним само, че неотдавна германският канцлер Мерц каза: "Европа не е във война, но вече не е и в мир с Русия". Бих казал, че това е най-тревожната промяна в общественото съзнание в Европа за всичките 80 години след Втората световна война, защото нееднократно се е налагало да констатираме през последните години, че войната се върна в Европа не просто като факт, а като начин на мислене и тя вече едва ли не е легитимен, дори морално оправдан инструмент за решаване на спорове, като същевременно мирът отпадна от международната лексика не само като цел, но дори като понятие, тоест нашият отговор на всичко това е твърде елементаризиран - повече оръжие", допълни в интервю за предаването "12+3" по програма "Хоризонт" бившият заместник-министър на външните работи.