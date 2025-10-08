Депутати от ПП-ДБ: Законова поправка осигурява контрол на Пеевски за продажба на "Лукойл"

Депутатите от "Демократична България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обявиха, че депутати от "ДПС-Ново начало" са внесли извънредна поправка в законопроект, свързан с продажбата на "Лукойл Нефтохим Бургас".

Това е станало непосредствено след края на работното време на деловодството на Народното събрание, а предложението е било обсъдено на извънредно заседание на енергийната комисия, провело се преди час.

По думите на Мирчев целта на поправката е сделката за рафинерията да се постави под контрол чрез ДАНС и в зависимост от одобрението на Делян Пеевски:

"Лукойл" най-после е намерил купувач на рафинерията. Как го разбираме - не през официално съобщение на "Лукойл", а през вкарана извънредна поправка в законопроект, след работно време на деловодството на Народното събрание.

Депутати на "ДПС-Ново начало" искат през ДАНС да минава одобрението за покупката, не защото са много загрижени за "Лукойл", не защото държат много за националния интерес на България, а поради една единствена причина - Пеевски го няма в сделката. И тъй като "главното Д" го няма в сделката и контролира ДАНС, се вкарва тази промяна, за да може с негово разрешение да се сключи тази сделка.

Без негово разрешение тази сделка не може да бъде сключена. Свиква се много бързо извънредна енергийна комисия. Очакваме всеки момент да влезе в зала", каза Ивайло Мирчев.

Той свърза действията с публикацията в "Уолстрийт джърнъл", според която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е водил неофициални разговори за прехвърляне на български стратегически активи в замяна на премахване на санкции по закона "Магнитски".