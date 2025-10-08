  • Instagram
"Хубавица": Най-смисленият подарък на живота си ТИ

"Хубавица" звучи като обещание за женственост и уникалност. Какво стои зад избора на това име и каква е философията, която влагате в него?

Всяка дама носи Хубавица-та в себе си. Името излъчва онова вродено очарование, което жената притежава, а ние го подчертаваме, без да го променяме. Създаваме неповторими дрехи, които се сливат с индивидуалността и я превръщат в изкуство. Хубостта е лична територия, която нашите творения пазят с уникалния си почерк.

Всяко изделие на Хубавица е единствено. Какво означава за вас идеята за "неповторимост”?

Ние създаваме всяко наше творение като своеобразен момент, който никога няма да се повтори. Точно както и човекът, който ще го носи. Тази идея е свише дадена, просто хората забравят кои са, като се пускат по течението на "темплейтите”. "Неповторимост” е уважение към индивидуалността ни. Себеизразяване без страх. Заявка.

Какво ви подтикна да тръгнете по най-бавния път в модата?

Бързата мода обезличава. Ние искаме обратното - да подчертаем дебело човешкия почерк. Да, процесът е бавен, но в това се корени хубостта - всяко едно наше творение носи енергията на времето и ръцете, които са го създали.

Вижте цялото интервю в сайта на jenite.bg

