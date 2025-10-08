  • Instagram
Нова ера за питейната вода: Здравното министерство започва модернизация на контрола в цялата страна
Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на нов европейски проект, насочен към модернизиране на системата за контрол върху качеството на питейните води в България.

Инициативата ще осигури по-съвременна техническа база, нови методи за анализ и обучение на експерти в системата на държавния здравен контрол, уточниха от МЗ.

„Проектът се реализира по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г., в рамките на процедура „Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“. Сключеният с Управляващия орган на програмата договор е на стойност 12 408 505 лв., от които 11,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 36 месеца“, посочиха от здравната институция.

Проектът цели да осигури необходимата техническа обезпеченост за контрол върху новите показатели за качество на водата. Така ще се гарантира пълно съответствие с европейските изисквания за наблюдение и анализ на питейните води, предназначени за човешка консумация.

Основните дейности ще бъдат реализирани в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и в Регионалните здравни инспекции в Бургас, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Те включват: закупуване на съвременна лабораторна апаратура и оборудвани транспортни средства за превоз и съхранение на проби; разработване на специализиран лабораторен софтуер за нуждите на системата на държавния здравен контрол; разработване, валидиране и внедряване на методи за анализ; обучение на служителите за работа с новата апаратура и методите за анализ.

„Изпълнението на проекта ще осигури възможност за контролен мониторинг на качеството на питейните води в пълен обем и съответствие с европейското и националното законодателство. Това е важна стъпка за гарантиране на здравето на населението и устойчивото развитие на водния сектор“, допълниха от Здравното министерство.

