Кога ще пуснат парното в София?

Две условия са нужни, за да бъде пуснато парното централно в София. Първото три дни средната температура да е под 12 градуса, второто да има прогноза за трайно застудяване от НИМХ. До момента е изпълнено само първото условие, второто не е, показват данните на "Топлофикация София". От дружеството обаче непрекъснато следят данните подавани от метеоролозите.

По желание може да бъде пуснато парното със заявление от училища и детски градини.

Заявление могат да подадат и от жилищни блокове, стига да има решение на етажната собственост за предварително пускане на отоплението, обясниха от "Топлофикация".

Проверка на сайта на НИМХ показва, че към момента средносрочните и дългосрочни прогнози са за очаквано затопляне на времето до края на месеца.

По-рано днес от "Топлофикация Перник" съобщиха, че започва поетапно пускане на парното. От дружеството уточниха, че с приоритет са административните и обществени сгради, училищата и детските градини.