Обрат! Ще отпадната ли почивните понеделници в държавата

Депутати са внесли законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата.

Според тях няма логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделник да се почива.

"По данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 милиона лева", заяви Йордан Иванов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той допълни, че България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където те са 253.