  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +14
Пловдив: +12 / +12
Варна: +12 / +14
Сандански: +12 / +14
Русе: +11 / +13
Добрич: +11 / +13
Видин: +11 / +13
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +5 / +7
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +11 / +13

Обрат! Ще отпадната ли почивните понеделници в държавата

  • Сподели в:
  • Viber
Обрат! Ще отпадната ли почивните понеделници в държавата
A A+ A++ A

Депутати са внесли законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата.

Според тях няма логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделник да се почива.

"По данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 милиона лева", заяви Йордан Иванов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той допълни, че България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където те са 253.

#депутати

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?