Обрат! Ще отпадната ли почивните понеделници в държавата
Депутати са внесли законопроект, който предполага да отпаднат почивните понеделници в държавата.
Според тях няма логика, когато 3 март или 6 май се пада събота, понеделник да се почива.
"По данни на работодателски организации нетният негативен ефект върху бюджета на държавата от един почивен понеделник е в размер на 250 милиона лева", заяви Йордан Иванов пред журналисти в кулоарите на парламента.
Той допълни, че България трайно има под 250 работни дни в годината, за разлика от средните европейски нива, където те са 253.
Още по темата:
- » Ето какво ще гласува парламентът тази седмица
- » Парламентът няма да заседава за трети пореден ден поради липса на кворум
- » Трети опит за кворум: Депутатите отново се събират на редовно заседание
Коментирай
Най-четено от Общество
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!13:20 03.10.2025 | Общество
Последно от Общество