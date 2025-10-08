Какви корекции има Кристина Пламенова от "Ергенът: Любов в рая"

„Мис Вселена България“ 2022 г. Кристина Пламенова, която някои хора познават от участието й в романтичното риалити „Ергенът“ 2 и "Ергенът:Любов в рая", станала жертва на поставяне на филъри и ботокс. Самата тя разкри подробности по темата в своя Instagram.

„Последният път, когато си поставях ботокс, нямах никакви проблеми“ – обяснява Кристина, но какво се случва предходните пъти? Русокосата красавица споделя, че е станала жертва на некомпетентен специалист в сферата на здравето и красотата.

Кристина има опит в подлагането на процедури като поставяне на филъри и ботокс от немалко време. Тя обясни, че не веднъж се е подлагала на такъв тип процедури. Едната от тях е била с

ФАТАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Красавицата споделя, че последният й опит с филърите и ботокса бил с позитивен край, но предходните не били такива. При нея се появяват странични реакции, като подуване и дискомфорт, като така тялото й се е борело с чуждото тяло, което е поставено на лицето й.

Снимка: Instagram

Опасното преживяване е свързано с оставяне на филъри и ботокс под очите. В момента на процедурата тя не изпитва дискомфорт, но това се променило впоследствие.

Няколко месеца след процедурата започва да получава големи торбички под очите, като се оказва, че това е следствие на парализиращото действие на ботокса.

Редица медии споделиха поста на Кристина от социални мрежи. Поради тази причина красавицата реши да напише истината по темата. Тя уточни, че последните пъти, в които се е подлагала на процедури, са били с красив и приятен резултат, а неприятният й опит е от преди две години през 2023 г.

Кристина призна още, че има силикон в бюста си, а фигурата поддържа с фитнес и здравословно хранене.



