Белобрадова: Мафията изнудва София! Не трябва да се даваме!

"Мафията изнудва София! Не трябва да се даваме", заяви пред БНР Елисавета Белобрадова, депутат от ПП-ДБ, относно кризата със сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село".



Вчера тя натовари чували с боклук в личния си автомобил, за да ги извози до място, където има регулярно сметосъбиране.

Белобрадова е сред доброволците, които се организират, за да помагат със сметосъбирането в двата столични района. Кофите за боклук там преливат, след като изтече договорът на фирмата, събираща боклука. Новите оферти са на двойно по-висока цена, която е неприемлива за ръководството на Столичната община.

Елисавета Белобрадова разказа в предаването "12+3", че е превозила 8 чувала.

"Призовавам всички да го направят. В социалните мрежи се появиха стотици снимки на граждани и сдружения, които събират боклук. От гражданския сектор обявиха, че ще правят мобилизация и организация в целия град. Надявам се тази организация не само да продължи да се разраства, а и да бъде устойчива, ако мафията продължи да изнудва София", заяви тя.



В следващите дни тя смята да продължи с дейността си по събиране и изхвърляне на отпадъци.