Управителят на БНБ алармира за рисковете от еврозоната

Истинският риск пред България при влизането в еврозоната не е самото приемане на единната валута, а погрешното убеждение, че това може да замени нуждата от добри национални политики. Това предупреждение отправи управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев в интервю за авторитетното международно издание "Global Finance", цитирано от пресслужбата на централната банка.

Според него членството в еврозоната не намалява, а напротив – засилва необходимостта от строга фискална дисциплина, провеждане на структурни реформи и поддържане на силни институции. "Само при последователни и отговорни политики България може да извлече пълните ползи от въвеждането на еврото", посочва Радев.



Управителят на БНБ изтъква, че за българската икономика приемането на еврото ще доведе до по-дълбока интеграция с европейските финансови пазари, по-голямо доверие от страна на инвеститорите и по-висока устойчивост срещу външни икономически сътресения.

За обикновените граждани ефектите ще бъдат предимно практични – отпадане на валутния риск при търговия и пътувания в еврозоната, по-ниски разходи за финансови трансакции и по-голяма прозрачност на цените. Според Димитър Радев това ще открие нови възможности за стабилен икономически растеж и по-висок жизнен стандарт.

Предизвикателства пред фискалната политика

Радев обаче обръща сериозно внимание, че ползите от еврото ще се реализират изцяло само ако страната ни продължи дисциплинираната фискална политика. Той отбелязва, че през последните години тази дисциплина е била поставена на изпитание от политическата нестабилност и глобалните кризи, което е довело до известно разхлабване на бюджета. Тази тенденция, според него, трябва да бъде овладяна.



Управителят на централната банка коментира, че натискът за увеличаване на публичните разходи рядко идва от домакинствата или бизнеса, а по-скоро е резултат от политически решения.

Бъдещето на банковия сектор

Димитър Радев прогнозира, че след приемането на еврото е възможно да настъпи известна консолидация в банковия сектор, особено сред по-малките или по-слабо конкурентни институции. Той обаче уточнява, че това няма да е пряк резултат от въвеждането на общата валута, а част от по-широките пазарни процеси.

Основната мисия на БНБ ще остане непроменена – да гарантира стабилността на финансовата система, да защитава вложителите и да подпомага дългосрочната устойчивост на банковия сектор, уверява Радев.