Предадоха на съд учителя от София, обвинен в педофилия

Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу 31-годишен учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14 години.



Х.К. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 29.07.2025 г. в хостел в ж.к. „Студентски град“ в гр. София се е съвкупил с лице, ненавършило 14-годишна възраст - ученичка от същото училище.



По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл.151, ал.1, от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 8 години.

Разследването е приключило за по-малко от 2 месеца, като в хода му са разпитани свидетели и е установено, че преди инкриминираното деяние Х.К. и момичето са водили кореспонденция в интернет приложения в продължение на месеци.

Предстои делото да започне в Софийския районен съд.