Пеевски: Статията на "Уолстрийт джърнъл" е поръчкова

"Статията на "Уолстрийт джърнъл" е поръчкова. Искам Радев на терен, ще бъда против да не си направи партия". Това каза пред журналисти лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски.

Той коментира публикацията на американското издание, според която лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е обсъждал темата "Магнитски" с Доналд Тръмп – младши.

"Питайте тези, които са поръчали тази статия. След малко като дойдат ПП и кореспондентите на разни медии, питайте ги тях за тези лъжи", допълни той.

Пеевски коментира и казуса с изпълняващия функциите главен прокурор.

"Дали Борислав Сарафов законно е изпълняващ функциите главен прокурор го решава Висшият съдебен съвет (ВСС) и Прокурорската колегия, а не парламентът", коментира той.

"Това го решава ВСС и Прокурорската колегия, не го решаваме ние тук", настоя Пеевски.

Във връзка с предложението на лидера на СДС Румен Христов за двугодишен период на "охлаждане" за президентската институция, Делян Пеевски каза, че ще бъде твърдо против това.

"Румен да излиза, да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и всички пари, които заграби от българските граждани последните пет години, искам го на терен", каза Пеевски.