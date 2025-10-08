Каква помощ от държавата ще получат семействата, засегнати от наводненията по Черноморието

Одобрихме помощи за пострадалите от наводненията - по 3000 лева за всяко ощетено от бедствието семейство. Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг след заседание на Министерския съвет.

"Има две условия за получаване на помощта - трябва жилището да е законно построено и да е единствено за пострадалото семейство", допълни той. И уточни, че освен 3000 лева, още по 1914 лева, които ощетените ще получат - това се равнява три пъти нивото на бедност. Те се полагат по закон", добави той.

"Може да се кандидатства и за още 2500 лева - за повредена покъщнина. Общата сума, която може да се получи едно пострадало семейство, е в рамките на 7500 лева. Всичко ще бъде за сметка на бюджета на социалното министерство. Сумите не са големи, но това са нашите възможности като ведомство. На следващото заседание на МС ще внесе предложение за подкрепа на семействата на загиналите при бедствието - най-вероятно сумата ще е около 15 000 лева", каза още Гуцанов.

По думите му сред целите е и създаване на програма, чрез която безработни да почистват дерета и да укрепват диги, за да се обезопасят рисковите обекти.