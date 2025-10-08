  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +14
Пловдив: +12 / +12
Варна: +12 / +14
Сандански: +12 / +14
Русе: +11 / +13
Добрич: +11 / +13
Видин: +11 / +13
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +5 / +7
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +11 / +13

НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове

  • Сподели в:
  • Viber
НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове
A A+ A++ A

Синоптиците от НИМХ рядко го прават в хода на деня, но днес промениха първоначалната си прогноза.

Най-високата степен на предупреждение "червен код" е обявен за областите: Ловеч, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Разград и Силистра.

Предупреждението е за значителни валежи. Очаквани са количества над 65 mm.

#НИМХ #НИМХ - БАН

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?