НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове
Синоптиците от НИМХ рядко го прават в хода на деня, но днес промениха първоначалната си прогноза.
Най-високата степен на предупреждение "червен код" е обявен за областите: Ловеч, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Разград и Силистра.
Предупреждението е за значителни валежи. Очаквани са количества над 65 mm.
