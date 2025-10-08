Четири мощни антиоксиданта се борят със стареенето

С напредването на възрастта процесите в тялото се променят, а един от ключовите фактори за стареенето е оксидативният стрес – дисбаланс между увреждащите свободни радикали и защитните антиоксиданти. Именно антиоксидантите действат като щит, който неутрализира свободните радикали и предпазва клетките от увреждане. Научни изследвания посочват четири по-малко известни, но изключително важни антиоксиданта, които имат потенциала да подпомогнат здравето и да удължат живота.

Спермидин – ключът към клетъчното прочистване

Спермидинът е естествено съединение, което играе важна роля в процеса на автофагия – механизмът, чрез който клетките се самопочистват от увредени компоненти. Този процес на "клетъчно подмладяване" е от съществено значение за поддържането на здравето. С напредването на възрастта автофагията става по-малко ефективна, но според проучвания спермидинът може да я стимулира. Може да бъде намерен в храни като пшеничен зародиш, соя, зрели сирена и гъби.

Кверцетинът е мощен флавоноид, известен със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Той е обект на редица изследвания, които показват ползи за здравето на сърцето. Смята се, че кверцетинът допринася за понижаване на кръвното налягане, намаляване на нивата на "лошия" холестерол и редуциране на риска от сърдечносъдови заболявания. Намира се в изобилие в ябълките, лука, горските плодове и зеления чай.

Ресвератрол – активатор на гените за дълголетие

Този мощен полифенол, съдържащ се в ципата на червеното грозде, фъстъците и тъмния шоколад, привлича вниманието на учените със способността си да активира специфични гени, свързани с по-голяма продължителност на живота. Проучвания показват, че ресвератролът подпомага сърдечносъдовото здраве, подобрява инсулиновата чувствителност и може да има защитен ефект върху мозъка, намалявайки риска от невродегенеративни заболявания.

NAD+ – горивото за клетките

NAD+ (никотинамид аденин динуклеотид) е молекула, която се намира във всяка клетка на тялото и е от решаващо значение за производството на енергия и възстановяването на ДНК. Научно доказано е, че нивата на NAD+ намаляват с възрастта, което е свързано с процесите на стареене и някои хронични болести. Поддържането на оптимални нива на тази молекула се смята за ключово за клетъчната жизненост.

Въпреки че тези антиоксиданти се предлагат и като хранителни добавки, специалистите препоръчват набавянето им предимно чрез балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни.

Тази статия има само информативен характер и не представлява медицински съвет. Преди прием на хранителни добавки задължително се консултирайте с лекар или фармацевт!