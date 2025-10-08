Тръмп призна: Решаването на войната в Украйна е по-трудно от мира в Близкия изток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира текущата война, започната от Русия в Украйна, като заяви, че постигането на решение се оказва по-трудно от осигуряването на мир в Близкия изток. Той направи тези изказвания по време на среща с канадския премиер Марк Карни.

Тръмп отбеляза, че е сключил успешно седем големи (мирни) "сделки" и също така е предложил мирен план за Газа. Като засегна конфликта в Украйна, той повтори предишните си наблюдения за високия брой жертви и описа ситуацията като „лудост“.

Той изрази изненада от трудността да се реши войната, като каза: „Мислех, че това ще бъде едно от лесните неща. Разбирам се много добре с Путин и мислех, че това ще бъде… Много съм разочарован от него, защото мислех, че ще бъде лесно да се уреди, но се оказа може би по-трудно дори от Близкия изток.“

По-рано, на 23 септември, Тръмп бе намекнал, че Украйна може да си върне всички свои територии и „може би дори да стигне по-далеч“. Неговите коментари в социалните мрежи предизвикаха предпазлив оптимизъм сред европейските официални лица, които изразиха надежда, че евентуално споразумение е възможно.