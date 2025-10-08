  • Instagram
Тежък сняг покри Витоша! Важно предупреждение

Тежък сняг покри Витоша! Важно предупреждение
Вече между 40 см и 50 см е снежната покривка в района на хижа "Алеко" във Витоша към момента, в долната част на "Витошко лале" - е около 15 см, съобщават от "Витоша ски" на страницата си във Фейсбук.

От там посочват, че "падналият мокър и тежък сняг отново създава предпоставки за опасни ситуации в планината, има множество счупени дървета и клони и още много, които са се надвиснали и са готови да паднат."


Призивът е да не се подценява ситуацията и да се изчака обстановката да се нормализира, преди изкачване в планината.

От "Витоша ски" публикуваха и кадър с автомобил, върху който се е стоварило дърво.

От началото на октомври Витоша е със снежна покривка.

#Витоша

