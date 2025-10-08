Не позволявайте на кучето ви да яде гъби по време на разходка

Хладното време и влажната почва през есента благоприятстват растежа на гъбите, които могат да бъдат смъртоносни за кучетата, съобщиха от фондация „Четири лапи" в информация до медиите. Те съветват собствениците да бъдат внимателни и да не позволяват на домашния си любимец да яде каквито и да било гъби.



Стопаните не трябва да забравят и за опасността от кърлежи. Кърлежите могат да оцелеят и на температури до 7°, като благоприятна среда за тях са районите около гори, води и ливади. Използвайте препарат за защита от кърлежи и обстойно преглеждайте кучето си след всяка разходка, препоръчват от фондацията. Акарите са друг опасен вид паразити, за които трябва да внимават стопаните на четириноги любимци.



„Ларвите им могат да заразят кучето Ви, смучейки кръвта му. Това води до алергична реакция, която предизвиква сърбеж“, обясняват експертите.

Важно е на кучетата да бъде осигурено подходящо облекло при дъжд и студ. Съобразете и времетраенето на разходките, посочват от фондацията. Специалистите препоръчват по-чести, но кратки разходки. В тъмната част на деня е добре на кучето да бъде поставен светлоотразителен нашийник или жилетки.

През септември „Четири лапи“ отбеляза 25 години от създаването си в България. Директорът на организацията д-р Венцеслава Тасева коментира за БТА, че сред постиженията на фондацията са разкриването на Парка за мечки, кастрирането на над 50 хиляди бездомни животни, създаването на първата ветеринарна клиника за бездомни животни в Банкя, забраната на фермата за норки в България. Основно е желанието за промяна, което да е насочено към по-хуманното отношение към животните, каза Тасева.