ППС: Не тръгвайте към планините!

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст отправи сериозно предупреждение към всички туристи да се въздържат от излети в планините заради силно влошената метеорологична обстановка. Условията за туризъм в сряда са изключително неблагоприятни.

"Времето е облачно и мъгливо. Вали дъжд, а на места – сняг. Във високите части няма видимост", посочиха от службата в официалното си съобщение, цитирано от БТА. От ПСС уточниха, че за изминалото денонощие не са регистрирани инциденти, но призовават за максимална предпазливост.

Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) потвърждава рисковата обстановка. В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, а под 1500 метра надморска височина – от дъжд.

Най-значителни снеговалежи се очакват в района на Централен Балкан и в Рило-Родопската област. Синоптиците предупреждават, че ще се образува нова снежна покривка. В комбинация със силния северен вятър ще има условия за виелици и снегонавявания, които драстично намаляват видимостта и правят ориентирането почти невъзможно.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7 градуса, а на 2000 метра ще падне до едва 1 градус.

Планинските спасители отново напомнят на туристите да следят актуалната прогноза за времето, да не подценяват обстановката и да разполагат с подходяща зимна екипировка, дори ако преходът им е кратък.