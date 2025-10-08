Жители на блок в София се оплакват от тормоз от съсед: Неописуема смрад - плъхове, дървеници, целият вход е пламнал
Мъж се е барикадирал в дома си в София, превърнат в сметище и развъдник на гризачи и хапещи насекоми. По този начин той упражнява тормоз върху съседите си, които е превърнал в заложници на собствената си житейска драма.
Съкооператорите твърдят, че полицията се отзовава на техните сигнали, но социалните институции не са в състояние да помогнат. Наскоро хората претърпели поредното наводнение.
„Имаме наш съсед на четвъртия етаж, който живее в нечовешки условия. Апартаментът е превърнат в сметище: плъхове, дървеници, целият вход е пламнал. Не можем да се оправим. Има близки, но не се грижат за него. В неделя ни наводни и водата стигна до първия етаж. Неописуема смрад е”, заяви г-жа Михайлова пред Нова тв.
„Подадохме сигнал за бедстващ човек в общината. Казаха, че има двуседмичен срок. Абсолютно нищо не е предприето, никой не е идвал, никой не ми се е обаждал. Направихме подписка. Човекът наистина живее в отвратителни условия”, разказа друг съсед.
„Има две дъщери, доколкото знам. Звънял съм на едната, но тя не вдига телефона”, разказа мъжът.
