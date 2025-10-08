Борисов за кризата с боклука: Подавам ръка на софиянци, те не са виновни

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Подавам ръка на софиянци, те не са виновни. Той е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори", запита той кмета по кризата с боклука. "Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов.

"Частни срещи с деца на моите приятели, не виждам какво да ви разкажа", каза Борисов за срещата си с Тръмп-младши.