В интернет пространството от години се разпространява интригуваща рецепта за така наречения "еликсир на младостта", чиято основна съставка е чесън. Според легендата, тя е открита случайно през 1971 година от експедиция на ЮНЕСКО, която попада на древен ръкопис върху глинена плочка в тибетски манастир. Смята се, че оригиналният лек е създаден около 2000 години преди новата ера.

Въпреки че историята за откритието на ЮНЕСКО не е потвърдена от официални източници и се счита за популярен мит, самата рецепта продължава да предизвиква интерес. На еликсира се приписват множество чудодейни свойства – от пречистване на организма от токсини и подобряване еластичността на кръвоносните съдове до предпазване от сериозни заболявания като инфаркт и дори образуването на тумори. Твърди се също, че облекчава главоболие и подобрява зрението.

Приготвянето и консумацията на лека изискват изключителна дисциплина и стриктно спазване на схема, като се препоръчва курсът на лечение да се повтаря не по-често от веднъж на пет години.

Приготвяне на еликсира

За направата на тинктурата са необходими 350 грама пресен чесън и 300 милилитра 96-процентов спирт. Чесънът трябва да бъде нарязан на ситно и старателно счукан, за предпочитане с дървено чукало. След това се смесва със спирта в стъклен буркан, който се затваря плътно. Сместа се оставя да престои на тъмно и хладно място в продължение на 10 дни. След този период течността се прецежда внимателно през няколко слоя плат или марля и се оставя да "узрее" за още два до три дни.

Схема на прием

Лекарството се приема на капки, разтворени в около 50 милилитра прясно мляко със стайна температура, преди всяко от трите основни хранения – закуска, обяд и вечеря. Схемата започва с една капка преди закуска на първия ден, две преди обяд и три преди вечеря. Броят на капките се увеличава прогресивно по определена таблица до десетия ден. От единадесетия ден нататък се приемат по 25 капки три пъти дневно, докато цялото количество от еликсира свърши. Привържениците на рецептата предупреждават, че всяко отклонение от схемата или пропускане на доза налага незабавното прекратяване на приема.