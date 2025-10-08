Потребителите настояват за 300 лева ваучери за храна на месец

Настоящият месечен лимит от 200 лева за ваучери за храна е недостатъчен и трябва да бъде увеличен на 300 лева. Около това мнение се обединяват повечето работещи българи според най-новото изследване "Food Barometer 2025", което анализира хранителните навици и употребата на този вид социална придобивка.

Данните бяха оповестени от Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България. Според мащабното проучване, обхванало 5400 души в цялата страна, три четвърти от анкетираните заявяват, че не са склонни да правят компромис с качеството на храната си и да намаляват разходите си за нея въпреки инфлацията.

Изчерпана квота и повече ползватели

От браншовата организация посочват, че годишната квота от 1.6 милиарда лева, заложена в държавния бюджет за 2025 година, ще бъде напълно изчерпана до края на годината. Основна причина за това е значителният ръст на хората, които получават ваучери – от началото на годината те са се увеличили с около 35 000 души, достигайки приблизително 850 000.

Това налага в бюджета за 2026 година да бъде предвидена по-голяма квота, която според асоциацията трябва да е в размер на около 1.8 милиарда лева. Оттам припомнят, че тези средства не са директен разход за държавата, тъй като се осигуряват от работодателите. Държавният бюджет обаче всяка година определя таван, тъй като сумите са освободени от данъци и осигуровки, което ги прави предпочитан инструмент за увеличаване на доходите на служителите.

Електронните ваучери се налагат трайно

Проучването отчита и трайна положителна тенденция в одобрението на електронните ваучери за храна, въведени от средата на 2024 година. Като основни предимства потребителите посочват удобството и бързината при плащане, по-високата сигурност срещу кражба или загуба, както и положителния екологичен ефект заради липсата на хартиени носители.