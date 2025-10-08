Свлачище затвори част от пътя Търново – Горна Оряховица, нивото на р. Янтра е наполовина от критичното
Заради паднала скална маса временно е затворен участъкът от църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново до кръстовището на бившата фабрика „Васил Мавриков“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в старата столица. Обходният маршрут за Арбанаси и Горна Оряховица е през новия мост над река Янтра.
Заради проливните дъждове продължава да се следи и нивото на река Янтра във Велико Търново и региона, съобщи на официалната си фейсбук страница кметът Даниел Панов. Засега то е наполовина от критичната си стойност и няма риск от наводнения.
Река Белица се задържа на нива около 1,3 метра в Килифарево, по-голям приток идва от Дряновска река, която се влива в Белица в Дебелец. Повишено е нивото на Янтра в с. Пушево – 1,1 метра.
