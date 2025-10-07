Тази нощ - гръмотевични бури, в сряда времето се влошава по морето

Студени атмосферен фронт приближава Черноморието, предупреждава Meteo Balkans. Изданието публикува карта, за да покаже къде ще е най-голям риска от гръмотевични бури.

Очакват се интензивни валежи и повишен риск от наводнения в Североизточна България и по Южното Черноморие.

Най-много светкавици се очаква да има в района на Варна и Шабла. Ще видите къде и кога небето ще се „запали“ заради приближаващия студен фронт на циклона, пише Meteo Balkans.

И предупреждават, че са възможни наводнения в района на Варна през следващите часове. Очаква се подлези и мазета да бъдат наводнени.



Метеоролозите очакват влошаване на времето по Черноморието, Централна и Северна България в сряда.

Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 07-08 октомври 2025г. Оранжев код: / НИВО 1/ Издаваме този код за проливни или “обложни” валежи. Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 25-40 л./кв.м.

Предупреждение за опасно време Червен код: /НИВО 2/ Валежите на много места над посочените райони ще са значителни по количества. Ще има условия за внезапни силни пориви на вятъра и интензивни валежи. Очакваните валежи ще са между 50-80л/кв.м.

Времето през нощта срещу сряда

През нощта срещу сряда времето над почти цялата страна ще бъде облачно и дъждовно. Значителни ще са валежите около полунощ в Централна Северна България и крайните североизточни райони. Валежи от дъжд се очакват и в Дунавската равнина.

В планинските райони от Южна България дъждът ще преминава в сняг, като границата между дъжд и сняг ще се понижи над 1200-1300 метра. Сняг ще вали и в Стара планина. Минималните температури ще бъдат между 9°C и12°C.

Времето в сряда: В по-голямата част от стрраната очакваме постепенно стабилизиране на синоптичната обстановка.

В сряда в почти цялата страна ще остане предимно облачно и дъждовно. На много места до обяд ще паднат значителни валежи, особено в Централна Северна България и Североизточна България, като там се очакват гръмотевични бури, придружени от силен вятър с пориви до 70–90 км/ч. В тези райони валежите ще бъдат проливни и са издадени предупреждения за опасно време.

През деня ще духа умерен вятър от североизток-изток. Температурите ще се задържат по-високи в Източна България, докато следобед над Западна и Северозападна България вятърът ще се ориентира от северозапад, като ще прониква по-хладен въздух.

Максималните температури ще бъдат между 8°С и 10°C, а в Източна България и по Черноморието – между 13°С и 15°C.

Времето в София

През нощта срещу сряда в София ще е облачно с валежи от дъжд, а над 1200-1300 метра – и от сняг. Минималните температури ще бъдат 7°–8°C. В сряда дневните температури ще са същите, както и минималните – около 8°–11°C.

Времето в планините

В планините в сряда времето ще е облачно с валежи, по-значителни в Централна Стара планина, както и в Родопите. Над 1200–1300 метра валежите ще бъдат от дъжд и сняг.

Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 9°C, а на 2000 метра – около 1°C.

Времето по Черноморието

По Черноморието през нощта облачността ще е значителна, като значителни валежи се очакват в района на нос Емине, Варна и Шабла!

Ще духа умерен североизточен вятър, с тенденция да се ориентира от североизток.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°C. Вълнението на морето ще е 4–5 бала.

Времето на Балканите

През следващите 42 часа Балканите и България ще бъдат под влияние на средиземноморски циклон. Ще продължи преносът на по-топла и влажна въздушна маса, което ще доведе до обилни валежи, а в някои райони – и до гръмотевични бури.

В Източна и Централна България се очакват значителни количества валежи, които могат да доведат до повишаване на нивата на реките и подпочвените води. В Централна Северна България и по Черноморието съществува риск от локални наводнения.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans