Секретни карти на света от Ватикана: Земната ос се разклаща, планетарен катаклизъм погубва континенти

Дебнещи в мрака на манастирските сводове на Ватиката, петвековни карти чакат своя момент, пророкувайки бъдещето на планетата с такава прецизност, че самата мисъл за това ни кара да настръхнем. Техните линии и символи се вплитат в мистериозна мозайка, разказваща за предстоящ катаклизъм с планетарни размери, когато океаните ще се повишат, заливайки континентите като митичния Велик потоп.

Архивите на Ватиканския апостолически секретариат са не само летопис на миналото на човечеството, но и карта на възможните бъдещи развития. Тук се крие ключът към разбирането защо Римокатолическата църква наблюдава с безразличие нарастващите екологични бедствия на нашето време, сякаш знае предварително резултата от драмата, която се разиграва пред очите ни.

Загадъчните карти стават известни след изтичане на информация от закрита среща на учени в Рим. Участник в събитието - експерт по древни картографски източници - поема пресметнат риск, като споделя видяното зад стените на тайната среща. Дискусията се отнася до документи, датиращи от началото на XVI век и подписани от йезуитски картографи, астрономи и религиозни дейци. Авторите са малко известни личности, но несъмнено имат достъп до някаква скрита мъдрост.

Според пророческите карти, Северна и Южна Америка ще бъдат почти изцяло под вода.

Най-загадъчният ръкопис е наречен “Картата на апостол Йоан”. Твърди се, че е създаден въз основа на божествени инструкции. В долната част на страницата има ужасяващ надпис: “Post aquam magna resurget mundus” (“След големия потоп светът ще се прероди”).

Живот след катастрофата

Светът, изобразен на картата, изумява въображението на опитните географи. Пред очите ни се появява нашата планета, но напълно трансформирана. Традиционните контури на континентите са променени до такава степен, че са почти неузнаваеми. Северна и Южна Америка приличат на разпръснати островни вериги. Европа е почти изцяло потопена - от Холандия до датския бряг не е останало нищо. Азия е покрита от морето, докато планини като Тибет и Алпите са превърнати в крайбрежни райони.

Най-удивителната гледка обаче е Антарктида, показана напълно без лед. Контурите на бреговите линии са толкова подробни, че почти перфектно съвпадат със съвременните карти на морското дъно, скрито под километричен слой лед. Как монасите от Ренесанса са знаели какъв терен се намира под многото метри антарктически лед?

Точна дата

Картите за гадаене са само първият намек. Допълнителните записи съдържат обезпокоителен разказ, подозрително подобен на днешните прогнози за изменението на климата: бързо топене на леда, изместване на морските течения и потапяне на островите.

Най-ужасяващият аспект обаче е конкретната дата, дадена за началото на “вековните наводнения”: един запис гласи следното: “Към края на шестстотната годишнина от откриването на Новия свят, когато светът започне да се измества и осите се разклатят, водата ще покрие Южния полюс, разкривайки нови земи.”

21-вото столетие от откриването на Новия свят - именно това е периодът, в който живеем сега. Учените наскоро потвърдиха тревожен факт: скоростта на изчезване на антарктическия леден щит значително надминава най-мрачните очаквания на експертите. Сред древните архиви се появява още една странна поговорка: “Светът забравя, но водата запазва всичко”. Предвид най-новите изследвания върху свойствата на паметта на водата и мощните подводни течения, тази фраза придобива зловещо значение.

Сценариите за наводнения, предсказани от съвременните експерти поради покачване на световното морско равнище с 3 метра, практически съвпадат с древните крайбрежни контури от Ватиканската библиотека. Според изчисленията на учените, само за половин век много от днешните земи ще бъдат скрити под вода.

Дълбока тайна

Защо мълчат църковните власти? Причината е проста: осъзнаването на мащаба на предстоящия хаос. Потвърждаването на автентичността на древните изображения би предизвикало глобална паника сред енориашите, срив на пазара на недвижими имоти в крайбрежните райони и масова миграция, пише "Труд".

Но има и друга плашеща страна на въпроса. Учените, които се осмеляват да говорят открито за “картите на наводненията”, или публично оттеглят твърденията си, или мистериозно изчезват. Особено поразителна е историята на геолог, който изучава известната карта на Пири Рейс от 1513 г. Тя също изобразява Антарктида без лед.