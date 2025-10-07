Путин на 73 г.: Най-интересните подаръци, които получава през годините СНИМКИ

Руският президент Владимир Путин, който навършва 73 години днес, прекарва рождения си ден в работна обстановка, съобщават руски медии.

По традиция Путин получава поздравления от чуждестранните си колеги на този ден. Затова в графика му са включени много международни телефонни разговори.

Както обаче призна Песков, президентът има и лични планове за този ден:

„Рожденият ден си е рожден ден“.

Владимир Путин е роден на 7 октомври 1952 г. Обикновено прекарва рождения си ден работейки, възползвайки се от възможността да общува активно с чуждестранни лидери.

През 2024 г. турският президент Реджеп Тайип Ердоган подари на руския държавен глава красива ваза за рождения му ден, а виетнамският премиер Фам Мин Тринх му подари две фигурки на дракони, считани за символи на върховна власт в Азия.

Подаръци, които руският лидер е получавал за рождения си ден през годините:

Владимир Путин отпразнува първия си рожден ден като президент (48 години) в Павловск, предградие на Санкт Петербург, през 2000-а. По време на празничен обяд в местен ресторант, художничката Зинаида Сотина подари на държавния глава своята картина „Даная“. Путин се е възхищавал на тази картина още през 1994 г., когато е посетил самостоятелната изложба на Сотина във Франкфурт на Майн, където е бил част от делегация, придружаваща кмета на Санкт Петербург Анатолий Собчак.

50-ият рожден ден през 2002 г. на Владимир Путин съвпадна със среща на лидерите на ОНД в Кишинев. Молдовският президент Владимир Воронин подари на руския лидер сувенир - кристален крокодил, обяснявайки, че „крокодилът е единственото животно, което не отстъпва“.

За този юбилей на Путин руските бижутери изработиха за него точно копие на шапката на Мономах с самурена кожа, изумруди и перли. Над създаването ѝ работиха повече от 70 души от цяла Русия. Истината е, че „Шапката на Мономах — 2“ така и не беше подарена. Националният институт по герба и знамето счете подобен подарък за неподходящ за ръководител на демократична държава. В крайна сметка беше решено „подаръкът“ да бъде продаден на търг, а събраните средства да се преведат на дом за деца.

За същия юбилей държавният глава на Русия получи като подарък сборника "100 вица за Путин".

През 2003 година бившият кмет на Москва Юрий Лужков подари на Путин коза на име Сказка (Приказка - бел. авт.), която се засели в президентската резиденция в Ново-Огарьово.

За ЧРД през 2007 г. молдовският президент Владимир Воронин, присъстващ на срещата на върха на ОНД в Душанбе, заяви пред репортери, че е донесъл на Владимир Путин „огромна бутилка шампанско“ с лика на руския президент, произведено в Молдова, за рождения му ден.

Навръх рождения си ден през 2008 г. Владимир Путин, тогавашният министър-председател, получи двумесечно сибирско тигърче Маша за рождения си ден (името на дарителя не беше оповестено). Това беше обявено на 10 октомври, когато премиерът показа подаръка си пред журналисти на среща в Ново-Огарьово. По-късно тигрицата беше дарена на сафари парка в Геленджик.

А през 2010 година студентки от факултета по журналистика на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ поздравиха президента с по-необичаен подарък — еротичен календар със свои снимки. Подаръкът смути държавния глава, но той призна, че му харесва.

През 2012 -а, за 60-годишнината на пуския президент, учени подариха на президента за рождения му ден „вода от времето на динозаврите“, открита в езеро на Антарктида.

Сергей Шойгу, тогава губернатор на Московска област, дари Путин с хокейна шайба от името на всички представители на Нощната хокейна лига (РЛХЛ).

На 7 октомври 2013 г. руският президент беше в Бали, където пристигна, за да присъства на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. По време на общото събрание на държавните глави Путин беше помолен да отиде в отделна зала, където участниците в срещата на върха, водени от китайския президент Си Дзинпин, изпяха „Честит рожден ден“ под акомпанимента на китара от домакина на срещата, индонезийския президент Сусило Бамбанг Юдхойоно. По-късно, по време на двустранни срещи, японският премиер Шиндзо Абе подари на Путин саке, а китайският президент Си Дзинпин му подари торта.

На 7 октомври 2017 г. руският президент се срещна с бившия италиански премиер Силвио Берлускони в Сочи. Италианският политик подари на руския лидер ръчно бродирана покривка за легло. Творбата изобразява Путин и Берлускони да се ръкуват, а на заден план са катедралата „Свети Василий“ и Колизеумът.

На 11 октомври, по време на двустранна среща в Сочи, туркменският президент Гурбангули Бердимухамедов поздрави Владимир Путин на патерица за рождения му ден и му подари кученце алабай на име Верни.

А жителка на Курск изплете специално за Путин 50-метров шал.

През 2018 г. служители на селскостопанското предприятие „Рассвет“ подариха на Путин специален сорт ябълкови фиданки, които виреят добре в суровата снежна московската зима.

Снимка: Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

На 7 октомври 2019 г. кметът на Цхинвали Алан Кочиев обяви, че улица „Московская“ в столицата на Южна Осетия е преименувана на "Владимир Путин" по случай рождения ден на руския президент. Според Кочиев това е бил начинът на Южна Осетия да поздрави руския лидер.

Традиция станаха символичните размени на оръжие между Владимир Путин и лидера на КНДР. През 2019 година Ким Чен Ун подари на руския президент меч за ЧРД, заявявайки, че той олицетворява душата и духа на неговия народ. В отговор той получи сабя и изискан чаен сервиз.

На 10 октомври на международния форум „Русия – спортна сила“ в Нижни Новгород руски боксьори подариха на руския президент боксова ръкавица, инкрустирана с диаманти.

Молдовският президент Игор Додон подари на Владимир Путин няколко бъчви вино, които той лично е произвел.

Снимка: noi.md

На 70-ия си рожден ден Владимир Путин беше домакин на неформална среща на върха с лидери от ОНД, проведена в Константиновия дворец в Стрелна. Беларуският президент Александър Лукашенко връчи на Владимир Путин сертификат за трактор BELARUS.

Таджикският президент Емомали Рахмон донесе дини, пъпеши и други плодове, които бяха подредени в пирамиди и разстлани като килими в двореца. Впоследствие те бяха дарени на сиропиталища в Санкт Петербург.

А днес изненадващо в телеграм канала на Кирилл Дмитриев (руски финансист, инвеститор и шеф на Руския фонд за преки инвестиции) се появи снимка на руския държавен глава с 6-месечно бебе леопардче Гром (Гръм).

Снимка: Telegram / Кирилл Дмитриев

Снимката е направена само миг, преди леопардчето да се нахвърли върху тв оператора, заснемащ Путин.

По думите на Дмитриев, първоначално картината изглеждала идилична — голямата котка спокойно седяла до руския президент, но внезапно нападнала оператора, като леко го ухапала по коляното. Директорът на РФПИ отбеляза, че поздравления към руския лидер в този ден пристигнали от цял свят — от държавни глави, партньори и милиони хора, които ценят провежданата от него политика.