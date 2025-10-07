ВИДЕО Гущеровица втрещи: Мои известни приятелки идваха вкъщи, за да спят с мъжа ми

"В момента се измъчвам, че не мога да дам всичко това, което искам на моите деца. Синът ми се натъжава, когато види друго момченце с баща му. Какво толкова направих, че моите деца не могат да бъдат щастливи и страдат за баща си?", това се запита пред NAYcast плеймейтката на Светлана Василева.

"Исках да учат в добри градини и хубави училища, да имат стабилно семейство. Искам да им дам най-доброто и да ги изуча добре", допълни тя.

"В момента съм долу. Няма нищо срамно. Била съм много горе, видяла съм от всичко. Това повече ме стимулира да ставам по-силна и да живея още по-уникален живот", разкрива Василева.

"Мога да кажа, че Християн ми показа много хубав живот и голям лукс. Гледаше ме като принцеса. Той е много умен мъж, но разбрах, че той не знае какво иска от живота. Нещо се случи и той се промени. Стана слаб психически, нямаше стимул да живее", каза плеймейтката.

"Всеки ден имах по 50 души на масата си. Храних ги, пращах ги на почивки, подарявах им Шанели и Луи Вютони. На много подарих. Но когато проимах проблеми, повечето изчезнаха. От по-известните до мен остана Златка Райкова - тя веднага застана до мен и ми помагаше", разказа Василева.

"Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спяха с мъжа ми – и те дори не знаят, че аз знам. Били сме много близки, заедно по поводи и на децата, не знаех, че са се виждали с мъжа ми. Една от тях беше вкъщи всеки ден", разкри още Василева.