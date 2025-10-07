Неоткриваема: 15 г. зад решетките задочно за банкерката, свила близо 2 млн. лв. от сметки на Мартин Петров

Банкерката, обслужвала бившия национал по футбол Мартин Петров, е осъдена на 15 г. затвор за измама и източване на 1,8 млн. лв. от неговите сметки.

"На 03.10.2025 г. по обвинение на Софийска градска прокуратура (СГП) е постановена присъда от Софийски градски съд (СГС), с която подсъдимата И. А. е призната за виновна в извършването на измами на обща стойност близо 1,8 млн. лв. и ѝ е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 15 години при първоначален общ режим, конфискация на цялото имущество и лишаване от право да упражнява дейност като материално отговорно лице за срок от 15 години", пише в официално съобщение на държавното обвинение..

Според обвинението подсъдимата работила в столична банка. Задълженията ѝ се състояли в експедитивно и качествено обслужване на клиенти с по-големи доходи. Оперирането със средства на клиента било извън правата и задълженията на подсъдимата.

Свидетелят Мартин Петров бил клиент на същата банка, а подсъдимата била негов личен банкер. Той бил предоставил право да виждат сметките му само на определени служители на банката, сред които и подсъдимата, а право да оперират със сметките му дал на съпругата и родителите си.

Прокуратурата разказва още как Мартин Петров е известен футболист и до 2017 г. играел в различни отбори от Испания и Англия. Той отивал до банката при редките си завръщания в България. Обвиняемата обикновено била с Петров, когато той теглел пари на каса и казвала на касиерите какво да правят. Правело впечатление поведението на близост с футболиста., което обвиняемата демонстрирала пред колегите си, твърди още държавното обвинение.

Възползвайки се от изградените помежду им доверителни отношения, през първата половина на 2010 г. обвиняемата отправила предложение към Петров да използва по-пълноценно паричните си средства, като инвестира с нейна помощ. За тази цел футболистът издал пълномощно на И. А. Той обаче искал да инвестира парите си до определен максимален размер, докато тя искала да оперира с по-големи суми. Затова подсъдимата решила да отклонява средства от сметките на Петров към сметките в откритите на негово име портфейли, за да може след това да оперира с тях на финансовите пазари.

Така за времето от 26.01.2012 г. до 16.06.2017 г. в гр. София чрез съставяне и използване на неистински документи, в т. ч. и електронни (нареждане за презграничен превод, разпореждане за банков превод, потвърждение за желан банков превод), както и на документи с невярно съдържание (заверка от личен банкер, потвърждаваща идентификация на клиента), заблудила различни банкови служители, че има основание за извършване на банкови преводи. По този начин, без правно основание, тя получила парични суми в общ размер на 786 637,96 лв., дала възможност на друго физическо лице да получи парични суми в общ размер на 4 900 лв. и дала възможност на юридическо лице да получи парични суми в общ размер на 413 788,82 лв. Това обвиняемата направила 52 пъти. Документната измама е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Отделно от това, за времето от 03.04.2012 г. до 16.03.2016 г. тя заблудила различни банкови служители, че е помолена от Мартин Петров или от имащо право да се разпорежда със средствата му лице да изтегли и получи от негови сметки различни суми, като малко след това щяло да бъде надлежно разписано "нареждане-разписка". Това обвиняемата направила 62 пъти и причинила на М. П. имотна вреда в общ размер на 583 346,41 лв. Измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

Присъдата на СГС подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Бившият национал и играч на ЦСКА, "Сервет", "Волфсбург", "Манчестър Сити" и "Атлетико" (Мадрид) обяви преди 8 години, че от негови сметки са изчезнали над 3.8 млн. лв.. Това станало след като близо година е бил заблуждаван от личния си банкер, че все още е служител на банката. Въпреки че е уволнена десет месеца по-рано, тя продължавала да праща на Петров извлечения, оформени, все едно идват от кредитната институция.

През лятото на 2017 г. спортистът открива, че парите липсват. Той подава сигнал до прокуратурата, която още тогава образува преписка. Петров заведе и гражданско дело срещу банката, която отрича вина. Мартин Петров внесе искова молба в Софийския градски съд с настояване банката, в която са му били сметките, да бъде осъдена и да му върне 3.864 млн. лв, Той твърди, че тези пари са незаконно източени от сметките му.

В молбата си той посочил и че около една година не е бил в България. На 17 август 2017 г. той отишъл в клон на банката и с "изненада" научил, че личният му банкер вече не работи там. Бившият футболен национал се оплаква, че през това време никой от кредитната институция не го е търсил. По това време Петров е научил, че от сметките му липсва въпросната сума, а банкерката го е подвеждала за състоянието на сметката му. Към исковата си молба той приложил разпечатки от онлайн банкирането си, където са отразени различните транзакции. Той обаче твърди, че "не е нареждал, нито е давал разрешение за изпълнение на неразрешени операции, поради което те са неразрешени операции".