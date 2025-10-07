  • Instagram
39 населени места са без ток

Областна администрация - Бургас
39 населени места у нас в момента са без ток, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

По думите му няма усложняване на обстановката, няма критични точки, които да представляват опасност за населението и не се налага евакуация на хора.

"За това денонощие имаме 58 сигнала за произшествия. 24 са свързани с метрологичните условия. От тези 24 сигнала, 23 са за паднали дървета и клони. Едно отводняване имахме. Неофициална информация имаме за залети територии на територията на село Лозенец и на курортен комплекс Нестинарка.

На Нестинарка водите са се оттеглили. В Лозенец имаме само 1 обект - хотелски комплекс, чиято дворна площ и басейн са залети с вода. Ще започнат действия по отводняване, след като бъде преустановен притокът. Няма опасност за хората".


