  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +15
Пловдив: +10 / +13
Варна: +12 / +14
Сандански: +10 / +13
Русе: +11 / +13
Добрич: +10 / +14
Видин: +11 / +12
Плевен: +9 / +12
Велико Търново: +9 / +13
Смолян: +2 / +5
Кюстендил: +7 / +11
Стара Загора: +9 / +14

Медведев се подигра на Зеленски: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейски столици

  • Сподели в:
  • Viber
Медведев се подигра на Зеленски: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейски столици

kremlin.ru
A A+ A++ A

Желанието, изразено от американския президент Доналд Тръмп, да разбере какво възнамерява да направи Украйна с американските ракети Tomahawk, ако ги получи, получи ироничен коментар от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

Медведев написа в Telegram: "Тръмп се кани да тръгне по стъпките на Байдън към Нобелова награда. На въпроса за доставките на Tomahawk за бандеровците той отговори буквално следното: "Реших да ги доставя, но първо искам да разбера какво ще правят с тях(!)".

"Е, ясно е: ще ги използват, за да ударят Париж, Берлин, Варшава. Дори на президента на САЩ това трябва да му ясно..."


#Дмитрий Медведев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?