Медведев се подигра на Зеленски: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейски столици
Желанието, изразено от американския президент Доналд Тръмп, да разбере какво възнамерява да направи Украйна с американските ракети Tomahawk, ако ги получи, получи ироничен коментар от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.
Медведев написа в Telegram: "Тръмп се кани да тръгне по стъпките на Байдън към Нобелова награда. На въпроса за доставките на Tomahawk за бандеровците той отговори буквално следното: "Реших да ги доставя, но първо искам да разбера какво ще правят с тях(!)".
"Е, ясно е: ще ги използват, за да ударят Париж, Берлин, Варшава. Дори на президента на САЩ това трябва да му ясно..."
