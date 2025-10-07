Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета заради обилен снеговалеж и снегопочистване. Това съобщават от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян.

В района на прохода има и закъсал ТИР и в момента се правят опити да бъде изтеглен.

Сняг вали по високите части на Родопите от 4:00 часа сутринта днес.

По данни на ОПУ снежната покривка е между 15 и 25 сантиметра. На Рожен духа силен северен вятър. Пътищата се чистят своевременно. Има и паднали дървета, които се разчистват от пътноподдържащата фирма.

По пътя към курорта Пампорово на 12-процентовия наклон има закъсал ТИР.





