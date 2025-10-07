Над 20 см сняг на Превала, затвориха го за камиони
Затвориха прохода Превала за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета заради обилен снеговалеж и снегопочистване. Това съобщават от Областното пътно управление (ОПУ) в Смолян.
В района на прохода има и закъсал ТИР и в момента се правят опити да бъде изтеглен.
Сняг вали по високите части на Родопите от 4:00 часа сутринта днес.
По данни на ОПУ снежната покривка е между 15 и 25 сантиметра. На Рожен духа силен северен вятър. Пътищата се чистят своевременно. Има и паднали дървета, които се разчистват от пътноподдържащата фирма.
По пътя към курорта Пампорово на 12-процентовия наклон има закъсал ТИР.
Още по темата:
- » Честит първи сняг: Бяла покривка натрупа в части от страната
- » От стария тефтер на баба: Рецепта за Родопски качамак
- » Зимата вилнее: Сняг затрупва Петрохан, Шипка, Рожен, Превала и Пампорово
Коментирай
Най-четено от Общество
Ужас на "Елените"! Евакуират хора!13:20 03.10.2025 | Общество
Последно от Общество