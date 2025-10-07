Тв водеща чака бебе от вицепремиер

Една от най-хубавите водещи на Нова телевизия очаква дете от бивш вицепремиер, научи ексклузивно „Уикенд”. Това е звездата от „Пресечна точка” Анна-Мария Конова. Тя е бременна от младия икономист Атанас Пеканов, който беше служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в правителствата на Стефан Янев и Гълъб Донев.

Макар че все още официално се води основно лице на „Пресечна точка”, Анна-Мария Конова не се появява на екран. Вместо нея, в студиото като водеща влиза колежката й Юлия Манолова. Каква е причината? Бременната журналистка е решила да се скрие от зрителите, за да очаква на спокойствие раждането на бебето, което е непът.

За момента връзката й с Атанас Пеканов се пази в тайна за широката общественост. Говори се обаче, че съвсем не е от скоро. Двамата са заедно от години. Смята се, че искрата е пламнала още когато Анна-Мария се мести от Би Ти Ви, където започва кариерата й, в Нова тв. Това става през 2021 г. По онова време красивата брюнетка е политически репортер и много бързо успява да блесне сред колежките си, печелейки приза на Дарик радио „Мис ТВ чар”. Такова отличие рядко се присъжда на репортер. Обикновено го печелят водещите на новини или различни актуални предавания. Анна-Мария всъщност много бързо успява да стане и водеща. Това се случва само месец след като получава приза. Назначена е за лице на сутрешното уикенд шоу „Събуди се”, докато титулярката му Марина Цекова е в отпуск по майчинство. След завръщането на Цекова нейната колежка поема „Пресечна точка”, измествайки първия водец на предаването – популярният журналист Михаил Дюзев.

В „Събуди се” гост на Конова няколко пъти е бил тогавашният вицепремиер Пеканов. Най-вероятно връзката им е тръгнала покрай контактите им, свързани с работата. Младият политик открай време е харесван от нежния пол, а и общува с доста популярни в публичното пространство дами. Негова близка приятелка е Андреа Банда Банда, която не крие, че всеки път, когато пусне в социалните мрежи снимки с Наско, я заливат молби на момичета за ги запознае с него. Оперната певица Мила Михова също е забелязвана в компанията на икономиста, който има дипломи от Виена и Лондон и е работил в Европейската централна банка във Франкфурт още на 25-годишна възраст. Явно Анна-Мария Конова също се е впечатлила от него и резултатът е бебето, което е напът.